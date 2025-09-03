الیکشن سے بھاگنے والے اسمبلیوں سے بھی جلد مستعفی ، عبدالمنان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق رکن قومی اسمبلی اورمسلم لیگ ن ٹریڈرزونگ کے مرکزی صدر میاں عبدالمنان نے دعویٰ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں میدان سے بھاگنے اور کمیٹیوں سے مستعفی ہونے والے عنقریب اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہونے والے ہیں۔۔۔
جسکے بعد ان حلقوں میں بھی ضمنی الیکشن ہونگے ۔حلقہ این اے 96این اے 104 اورپی پی98 میں مسلم لیگ ن کے امیدوار واضح اکثریت سے کامیاب ہونگے اور آ زادامیدوار آ زاد گھومتے رہیں گے ۔ان کاکہناتھاکہ پی ٹی آئی کااپنے کردارکی وجہ سے سیاسی مستقبل تاریک ہو چکا ہے اس کے بانی اپنے جرائم کی سزامکمل کئے بغیر جیل سے رہا نہیں ہوں گے نہ انکی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلے گی 9مئی کے بعدپی ٹی آئی کے ارکان سمیت انکے حامیوں کا بھی مینڈ سیٹ اپ ڈیٹ ہوچکاہے ۔2018 میں سازش کے تحت پی ٹی آئی پروجیکٹ پیش کیا گیا جس نے ایجنڈے کے تحت ملک کو نقصان اور خوشحال عوام کو بدحال کیاحالانکہ 2017میں نوازشریف عزت کے ساتھ ملک کی بہتری اورقوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کررہے تھے آ ئی ایم ایف سے بھی نجات حاصل کرلی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت اور باالخصوص وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیڑھ سال میں کوعملی اقدامات کیے ہیں ان سے ملک اورعوام مشکلات سے نکل چکے ہیں،مسلم لیگ ن اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ضمنی الیکشن اور عام انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرے گی۔