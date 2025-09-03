صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الاول کے جلوسوں کو سکیورٹی نہ دینے پر احتجاج

  • فیصل آباد
ربیع الاول کے جلوسوں کو سکیورٹی نہ دینے پر احتجاج

کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا )ربیع الاول کے استقبال ربیع الاول کے جلوسوں کو پولیس سکیورٹی فراہم نہ کرنے پر میلاد کمیٹی کھرڑیانوالہ کے صدر ملک بلال ،مظہر اقبال ،عطاری ،بابر سیالوی ،علامہ تنویر الحسن مدنی ،سید عامر علی شریفی ،ذولفقار بھٹی نے پولیس کھرڑیانوالہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 پولیس نے ہمیشہ ہی میلاد کمیٹی کھرڑیانوالہ کے ساتھ عدم تعاون کا مظاہر کیا۔ جماعت اہلسنت کھڑیانوالہ پر امن اور قانون پر عمل کرنے والی جماعت ہے ۔ میلاد کمیٹی ممبران کی طرف سے سکیورٹی بانڈ پولیس کو دینے کے باوجود جلوس کو سکیورٹی فراہم نہ کرنا نا انصافی ہے ۔ جماعت اہلسنت نے ہمیشہ پولیس کے ساتھ تعاون کیا اور کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا ۔ مذہبی تفرقہ بازی سے ہمیشہ اجتناب کیا مگر پولیس نے جب بھی کوئی موقع آیا جماعت اہلسنت کے پر امن جلوسوں کو سکیورٹی فراہم نہیں کی آج کی استقبال ربیع الاول کی پر امن ریلی میں مدرسہ کے سینکڑوں طلبہ شریک تھے جبکہ شہر بھر سے بھی معززین نے پر ریلی میں شرکت کی مگر پولیس نے کوئی اہلکار اس ریلی کی گزر گاہ میں تعینات نہ کیا جو کہ تشویش ناک معاملہ ہے ۔ جماعت اہلسنت کے ذمہ داروں اور میلاد کمیٹی کے ممبران نے CPOفیصل آباد اور SPجڑانوالہ سے اس معاملہ کا ہنگامی طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جشن عید میلاد النبیؐ:چاروں اضلاع کو مثالی انتظامات یقینی بنانے کا ٹاسک دیدیا گیا

جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی

ڈی ٹی او کالجوں کے طلبا کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تاکید

جہاں پانی اتر چکا وہاں نقصان کا تخمینہ لگایا جارہا ہے ،کمشنر

اسسٹنٹ کمشنر کا کلورکوٹ کے قبرستانوں،سرکاری اراضی کا دورہ

ہوٹلز، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت کی دکانوں کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر