ربیع الاول کے جلوسوں کو سکیورٹی نہ دینے پر احتجاج
کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا )ربیع الاول کے استقبال ربیع الاول کے جلوسوں کو پولیس سکیورٹی فراہم نہ کرنے پر میلاد کمیٹی کھرڑیانوالہ کے صدر ملک بلال ،مظہر اقبال ،عطاری ،بابر سیالوی ،علامہ تنویر الحسن مدنی ،سید عامر علی شریفی ،ذولفقار بھٹی نے پولیس کھرڑیانوالہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
پولیس نے ہمیشہ ہی میلاد کمیٹی کھرڑیانوالہ کے ساتھ عدم تعاون کا مظاہر کیا۔ جماعت اہلسنت کھڑیانوالہ پر امن اور قانون پر عمل کرنے والی جماعت ہے ۔ میلاد کمیٹی ممبران کی طرف سے سکیورٹی بانڈ پولیس کو دینے کے باوجود جلوس کو سکیورٹی فراہم نہ کرنا نا انصافی ہے ۔ جماعت اہلسنت نے ہمیشہ پولیس کے ساتھ تعاون کیا اور کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا ۔ مذہبی تفرقہ بازی سے ہمیشہ اجتناب کیا مگر پولیس نے جب بھی کوئی موقع آیا جماعت اہلسنت کے پر امن جلوسوں کو سکیورٹی فراہم نہیں کی آج کی استقبال ربیع الاول کی پر امن ریلی میں مدرسہ کے سینکڑوں طلبہ شریک تھے جبکہ شہر بھر سے بھی معززین نے پر ریلی میں شرکت کی مگر پولیس نے کوئی اہلکار اس ریلی کی گزر گاہ میں تعینات نہ کیا جو کہ تشویش ناک معاملہ ہے ۔ جماعت اہلسنت کے ذمہ داروں اور میلاد کمیٹی کے ممبران نے CPOفیصل آباد اور SPجڑانوالہ سے اس معاملہ کا ہنگامی طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔