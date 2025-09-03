متاثرین کو امدادی سامان فراہم کرینگے :انجمن تاجران
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں ظفر رشید اور جنرل سیکرٹری شاہد اسلم گریوال نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے امدادی سامان فراہم کیا جائے گا۔
مشکل کی اس گھڑی میں تاجر برادری اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا، تاجروں کی جانب سے اشیائے خورونوش، خشک راشن، کپڑے اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے اور ایسے مواقع پر سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ۔میاں ظفر رشید اور شاہد اسلم گریوال نے اس عزم کا اظہار کیا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں مسلسل جاری رکھی جائیں گی اور جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں تاجروں کی ٹیمیں پہنچ کر متاثرین کی دادرسی کریں گی،انہوں نے کہا ریسکیو اور ریلیف کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے تاہم انتظامیہ کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔