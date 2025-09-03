صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملت ٹاؤن: 3 پلاٹ سربمہر ، بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈی جی کی ہدایات ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے ملت ٹاؤن میں بلڈنگ پلان کی خلاف ورزی پر 3 پلاٹس کو سربمہر کر دیا جبکہ ملت ٹاؤن کے مختلف بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ کرکے سامان کو قبضہ میں لے لیا۔

ان خلاف ورزیوں پر قانونی شکن افراد کے خلاف چالان میں سپیشل جوڈیشیل مجسٹریٹ کی عدالت کو بھجوا دیئے گئے ۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن اور ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں انفورسمنٹ ٹیم نے ملت ٹاؤن کامعائنہ کیاتو وہاں تین گھروں کی تعمیر میں بلڈنگ پلان کی خلاف ورزی پائی گئی جنہیں سیل کر دیا اور مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ منظور شدہ نقشہ کی منظوری حاصل کریں بصورت دیگر ناجائز تعمیرات کو مسمار کر دیا جائیگا۔ اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے ملت ٹاؤن کے بازاروں میں تجاوزات ختم کرکے راستوں کو کلیئر کر دیا ۔ ایف ڈی اے انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزیوں اور تجاوزات سے اجتناب کیاجائے بصورت دیگر تعمیرات کومسمار کے سامان بحق سرکار ضبط کرنے کے علاوہ قصورواروں کو بھاری جرمانوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔

 

