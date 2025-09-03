صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے :عبد الرشید حجازی

گوجرہ (نما ئندہ دُنیا)مرکزی جمعیت اہلحدیث کے مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ عبد الرشید حجازی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں حالیہ سیلاب کی ناگہانی قدرتی آفت کے متاثرین ہمارے بہن بھائی ہیں۔

 انکی مدد اور بحالی ہمارا اخلاقی اور قومی فریضہ ہے ۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی جمعیت اہلحدیث تحصیل گوجرہ کے ناظم اعلیٰ میاں افضل، ناظم مالیات ریاض چوہدری سے اپنے آفس میں ملاقات پرکیا۔ انہوں نے کہا ہماری جماعت کی الفلاح فاؤنڈیشن اور اہلحدیث یوتھ فورس کے قائدین، کارکنان سیلاب زدگان کی ہر جگہ امداد کیلئے بڑھ چڑھ کر کام کررہے ہیں۔ 

