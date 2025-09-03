سدھار میں پاور لومز بندش، احتجاجی تحریک کی حمات
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نیشنل لیبر فیڈریشن کے مرکزی رہنما میاں اعجاز نے سدھار میں پاور لوم فیکٹریوں کی بندش کیخلاف لیبر قومی موومنٹ کی احتجاجی تحریک کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزاروں گھرانے سرمایہ داروں کی ہٹ دھرمی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔
مالکان کی جانب سے فیکٹریوں کی تالا بندی اور مناسب ریٹ فراہم نہ کرنے سے لاکھوں مزدور بیروزگار ہو چکے ہیں اور انکے گھروں میں فاقہ کشی کا عالم ہے ۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی خاموشی معنی خیز ہے جبکہ لیبر ڈیپارٹمنٹ اس معاملے میں بے بس اور ناکام دکھائی دیتا ہے ۔ میاں اعجاز نے کہا کہ تیارکپڑے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مگر مزدوروں کی اجرت دینے کی باری آتے ہی بجلی، دھاگے اور خام مال کی بڑھتی قیمتوں کا رونا شروع کر دیا جاتا ہے ، جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جہاں سے انصاف نہیں ملتا، وہاں فیکٹریوں پر تالہ لگانا بہتر ہوتا ہے ۔ اگر ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے فوری اور مؤثر کارروائی نہ کی گئی تو 8 ستمبر کو احتجاجی مظاہرے کی بھرپورشرکت کرینگے ۔ یہ بات انہوں نے لیبر قومی موومنٹ کے چیئرمین بابا لطیف سے ٹیلیفون پر بات چیت میں کہی۔ میاں اعجاز نے کہا کہ اگر مزدوروں کو انصاف نہ دلایا گیا تو نیشنل لیبر فیڈریشن کی حیثیت سے ہم بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے احتجاجی تحریک کو مزید بڑھائیں گے ۔