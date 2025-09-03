صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سماجی رہنمائوں کاباہو پل کے قریب سیلابی صورتحال کا جائزہ

  • فیصل آباد
سماجی رہنمائوں کاباہو پل کے قریب سیلابی صورتحال کا جائزہ

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا)وائس چیئرمین پنجاب قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی ، ضلعی صدر جماعت الصالحین اور سوشل ورکر زوار ملک غلام جیلانی نے باہو پل کے نزدیک سڑک میں ڈالے گئے شگاف والی جگہ کا وزٹ کیا۔۔۔

 اور پانی کے بہاؤ اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امدای سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیااور محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کرنے والے متاثرین سیلاب کا بھی ہاتھ بٹایا۔ زوار ملک غلام جیلانی نے حفاظتی بند پر کھلے آسمان تلے آفت زدہ پناہ گزینوں سے بھی ملاقات کی۔ انکے مسائل بارے دریافت کیا اور تحصیل انتظامیہ سے اپیل کی کہ متاثرین کے لئے فوری طور پر خیمے مہیا کئے جائیں ۔زوار ملک غلام جیلانی نے متاثرین سیلاب کو اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے کہا کہ سیلاب زدگان مخیر حضرات کی توجہ کے مستحق ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی شہید میں ڈاکٹروں کو تنخواہیں،مریضوں کو دوائیں میسر نہیں، منعم ظفر

مصطفی عامر قتل کیس:ملزموں پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان

ہتھنیوں ملکہ اورمدھوبالا کی صحت بہتری کی جانب گامزن

صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کا شاہ بندر کے قریب بند کا ہنگامی دورہ

پولیس بھرتیوں میں بے ضابطگیاں فریقین سے جواب طلب

ملزم ایوب عرف پٹاخہ کی عبوری ضمانت منظور

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر