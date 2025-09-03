سماجی رہنمائوں کاباہو پل کے قریب سیلابی صورتحال کا جائزہ
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا)وائس چیئرمین پنجاب قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی ، ضلعی صدر جماعت الصالحین اور سوشل ورکر زوار ملک غلام جیلانی نے باہو پل کے نزدیک سڑک میں ڈالے گئے شگاف والی جگہ کا وزٹ کیا۔۔۔
اور پانی کے بہاؤ اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امدای سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیااور محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کرنے والے متاثرین سیلاب کا بھی ہاتھ بٹایا۔ زوار ملک غلام جیلانی نے حفاظتی بند پر کھلے آسمان تلے آفت زدہ پناہ گزینوں سے بھی ملاقات کی۔ انکے مسائل بارے دریافت کیا اور تحصیل انتظامیہ سے اپیل کی کہ متاثرین کے لئے فوری طور پر خیمے مہیا کئے جائیں ۔زوار ملک غلام جیلانی نے متاثرین سیلاب کو اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے کہا کہ سیلاب زدگان مخیر حضرات کی توجہ کے مستحق ہیں ۔