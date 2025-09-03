صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کاسیلاب زدہ علاقوں کادورہ

  • فیصل آباد
بھوانہ (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل اورڈی پی او عبداللہ احمدنے سیلاب زدہ علاقوں کادورہ کیا۔ افسروں نے مختلف علاقوں میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس کا وزٹ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔

انہوں نے موضع سلارے ، اڈہ پٹھان کوٹ، جامعہ آباد، دوست محمد لالی بریج، ڈھنڈے شاہ، موضع سلیمان فلڈ سیلاب زدہ علاقوں، فلڈ ریلیف کیمپس کا وزٹ کیا ۔ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل اورڈی پی او عبداللہ احمدنے اس موقع پر کہاافسروں کو سیلاب متاثرین سے رابطے میں رہنے اور تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔سیلاب زدہ علاقوں میں حفاظتی و امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، سیلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ، تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے سیلاب متاثرین کی امداد کی جا رہی ہے ۔

 

