صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کاچناب کے حفاظتی بند ، فلڈ ریلیف کیمپس کادورہ

  • فیصل آباد
کمشنر کاچناب کے حفاظتی بند ، فلڈ ریلیف کیمپس کادورہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب پر کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے حفاظتی بند اور فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔۔۔

 انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی سرگرمیوں بارے دریافت کیا۔فلڈ ریلیف کیمپ پر طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو جانفشانی سے کام کرنے پر شاباش دی۔ اس موقع پر کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا انتظامیہ ہائی الرٹ ہے ۔سیلاب متاثرین کو کھانا، رہائش اور جانوروں کو چارہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور کی ضلعی محکموں کے افسروں سے میٹنگ، آر پی او ذیشان اصغر،ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈی پی او بلال افتخار کیانی بھی موجود تھے ۔ سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی شہید میں ڈاکٹروں کو تنخواہیں،مریضوں کو دوائیں میسر نہیں، منعم ظفر

مصطفی عامر قتل کیس:ملزموں پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان

ہتھنیوں ملکہ اورمدھوبالا کی صحت بہتری کی جانب گامزن

صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کا شاہ بندر کے قریب بند کا ہنگامی دورہ

پولیس بھرتیوں میں بے ضابطگیاں فریقین سے جواب طلب

ملزم ایوب عرف پٹاخہ کی عبوری ضمانت منظور

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر