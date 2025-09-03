کمشنر کاچناب کے حفاظتی بند ، فلڈ ریلیف کیمپس کادورہ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب پر کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے حفاظتی بند اور فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔۔۔
انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی سرگرمیوں بارے دریافت کیا۔فلڈ ریلیف کیمپ پر طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو جانفشانی سے کام کرنے پر شاباش دی۔ اس موقع پر کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا انتظامیہ ہائی الرٹ ہے ۔سیلاب متاثرین کو کھانا، رہائش اور جانوروں کو چارہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور کی ضلعی محکموں کے افسروں سے میٹنگ، آر پی او ذیشان اصغر،ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈی پی او بلال افتخار کیانی بھی موجود تھے ۔ سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔