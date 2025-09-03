مضر صحت آئل بنانیوالی فیکٹریوں نے جینا حرام کر دیا
بلوچنی (نمائندہ دنیا )بلوچنی کے گاؤں 97 رب جوہل کے باہر مضر صحت آئل بنانے والی فیکٹریوں نے علاقہ مکینوں کا جینا حرام کر رکھا ہے ۔ان فیکٹریوں میں مردار مرغی، کچرہ اورانتڑیوں سے مضر صحت آئل بنایا جاتا ہے۔
97رب جوہل کے باہر فیکٹریاں قائم ہیں ۔ فیکٹریوں میں جاتے ہوئے جب مردہ مرغیوں اورکچرہ والی گاڑیاں گرد و نواح کے دیہاتوں سے گزرتی ہیں تو سانس لینا محال ہوجاتاہے ۔ مین 97 رب، ۔ 98 رب ،94 رب، .93 رب ، 68 رب جناح آبادی 61 رب مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا کھانا پینا حرام کیا ہوا ہے ۔ جب گھروں میں بدبو آتی ہے تو دل بیزار ہو جاتا ہے ۔جس سے بچے ، جوان بوڑھے سب بیمار ہو رہے ہیں ۔ متعلقہ محکموں کو کئی بار شکایت کی محکموں کو شکایات کی گئیں کوئی شنوائی نہ ہوئی ہے ۔عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی، ماحولیات ، ماحولیاتی حفاظتی ٹیموں نے بھاری رشوت لے کر چپ سادھ رکھی ہے ۔اہلیان علاقہ نے وزیر اعلی مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ ان فیکٹریوں کو علاقہ سے ختم کروا کر اس مسئلہ سے نجات دلائی جائے ۔