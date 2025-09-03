چنیوٹ:2 واٹر پلانٹس بند ، ایک لاکھ 33 ہزار کے جرمانے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کا مضر صحت خوراک کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے فاسٹ فوڈ پوائنٹس،کینٹینز اور واٹر پلانٹس پر چھاپے مارے اورسابقہ دی گئی ہدایات پر عمل درآمد نہ ہونے پر فاسٹ فوڈ یونٹ سیل کردیا گیا۔
پینے کے پانی میں مضر صحت جراثیم کی موجودگی کی وجہ سے 2 واٹر پلانٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئیں۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر ایک لاکھ 33 ہزار روپے کے جرمانے عائد کئے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم نیبتایا کہ معروف ہسپتال کینٹین کو صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے بھاری جرمانہ عائدکیا۔فاسٹ فوڈ کی تیاری میں استعمال ہونے والی ایکسپائرڈ بریڈ برآمد ہونے پرفوڈ پوائنٹ کو سیل کر دیا گیا۔دوران معائنہ صفائی اور سٹوریج کے ناقص انتظامات اور ملازمین کے میڈیکلز کی عدم دستیابی پر کارروائیاں کی گئیں۔