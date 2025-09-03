صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسوہ رسول ؐ مکمل ضابطہ حیات ،پیر آصف رضا قادری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسوہ رسول ؐ ہر انسان کیلئے مکمل ضابطہ حیات اور کامل نمونہ ہے ۔ نبی کریم ؐکی دنیا میں تشریف آوری سے دنیا میں ظلم وستم اور جہالت کے اندھیروں کو شکست ہوئی۔

آ پ ؐہی کے وسیلہ سے ہمیں تمام رحمتیں اورنعمتیں ملی ہیں۔ حضورؐ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے لوگو ں کے دلوں پر حکمرانی کی۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں آصف رضا قادری نے جشن عید میلاد النبیؐ کے سلسلہ میں مصطفوی لنگر کیمپمیں خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا حضور نبی کریم ؐ کے ساتھ اپنی جان، اولاد اور مال سے زیادہ محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔حب ِ رسولؐ دین حق کی شرط اول ہے ۔ آپ ؐکی تعلیمات سے امن ومحبت کا درس ملتا ہے ۔ ہمارے آئیڈیل سرکار دو عالم ؐ ہیں۔سیرت مصطفیؐ سے دوری کی وجہ سے معاشرے میں نفرت اور انتہا پسندی کے رویے پروان چڑھ رہے ہیں۔نبی کریمؐ کا میلاد منانا عین اسلام ہے ۔ آ پ ؐکی ولادت با سعادت سے بڑھ کر دنیامیں کوئی خوشی نہیں۔ آپ ؐتمام جہانوں کیلئے رحمت بن کر تشریف لائے ،ولادت باسعادت پر کانات کی تمام مخلوقات نے خوشی کا اظہار کیا۔لنگر تقسیم سے قبل ملکی ترقی سلامتی و استحکام اور سیلاب زدگان کی جلد بحالی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔اس موقع پر حافظ یاسر قادری المدنی، حافظ کامران، حافظ شہزاد، مرزا ثاقب بھی موجود تھے ۔

 

