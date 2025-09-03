ڈی پی او چنیوٹ نے سیلاب زدگان میں کھاناتقسیم کیا
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ پولیس کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ڈی پی او عبداﷲ احمد سیلاب متاثرین کے گاؤں میں پہنچ گئے۔
اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ صدر،دیگر پولیس افسربھی موجود تھے ۔ڈی پی او نے دریا کنارے واقع ٹھٹھہ دیوڑا میں سیلاب زدگان سے ملاقات کی،سیلابی صورتحال پرتبادلہ خیال کیا۔ مسجد میں سیلاب زدگان،بچوں میں کھانا پانی تقسیم کیا، انکے ہمراہ کھانا کھایا۔ڈی پی او نے گھروں میں جا کر فیملیز میں کھانا تقسیم کیا،خیریت دریافت کی۔ڈی پی او نے کہا مشکل کی اس گھڑی میں چنیوٹ پولیس کا ہر افسر،جوان سیلاب زدگان کی مدد کیلئے کوشاں ہے ۔چنیوٹ پولیس کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔دریں اثنا ڈی پی او چنیوٹ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگوں کے مسائل بھی سنے اور درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے مختص کردہ ٹائم میں داد رسی یقینی بنانے اورکمپلینٹ سیل افسران کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او عبداﷲ احمد کا کہنا تھاکہ ضلع بھر میں لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جار ہے ہیں۔ شہریوں کا تھانہ جات میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو شہری بلاجھجھک میرے دفتر تشریف لائیں،انکے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے گااور جرائم پیشہ عناصر کو کیفرکردار تک پہنچایا جائیگا ۔