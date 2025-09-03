صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیدمیلادالنبی ؐ پر فول پر وف سکیورٹی کے احکامات

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آرپی او فیصل آبادذیشان اصغرنے سی پی اوفیصل آباد،ڈی پی اوزجھنگ،ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کو عیدمیلادالنبی ؐ کے سلسلہ میں فول پر وف سکیورٹی کے احکامات جاری کردیئے۔

 فیصل آباد ریجن میں 233جلوس اور 31محافل میلاد مصطفی ؐ کی فول پروف سکیورٹی کیلئے 5 ہزار پولیس افسرو جوان ڈیوٹی انجام دیں گے ۔ آر پی او فیصل آبادذیشان اصغر نے ضلعی سربراہان کو احکامات جا ری کر تے کہا اپنے اپنے ضلع میں سکیورٹی اقدامات کا ازسر نو جائزہ لیں تاکہ شرپسندعناصر کے مذموم مقاصد کو ناکام بنا یا جا سکے۔ مساجد،مدارس،امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کے گردونواح میں سکیورٹی کے سخت ترین اقدامات کیے جائیں۔عبادت گاہوں کے منتظمین کے ساتھ کوارڈ نیشن موثر بنا ئی جائے اور والنٹیرزکی موجودگی کو یقینی بنایا جائے ۔عبادت گاہوں کے گردو نواح میں سر چ آپریشنز اور ناکہ بندی پوائنٹس قائم کر کے سنیپ چیکنگ کی جائے ۔ عیدمیلادالنبی ؐ کے پر وگراموں کے سلسلہ میں انٹیلی جنس ایجنسیوں سے روابط کو موثر بنا یا جائے ۔ آر پی او نے شہریوں سے اپیل کی کہ جلوسوں اور محافل میں پرامن ماحول کو برقراررکھنے میں پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ 

 

