سیدعلی گیلانی آزادی کا مینارہ تھے :پروفیسرمحبوب الزماں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تحریک آزادی کشمیرکے رہنما سید علی گیلانی کی چوتھی برسی پرالمرکزالاسلامی چنیوٹ بازارمیں ہونے والی دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔
جماعت اسلامی کے ضلعی امیرپروفیسرمحبوب الزماں بٹ نے انکی طویل اور استقامت سے لبریز جدوجہد آزادی کو بھرپورخراج عقیدت پیش کرتے کہا کہ سیدعلی گیلانی آزادی کا مینارہ تھے ۔انہوں نے لمبا عرصہ بھارت کی قید میں گزارا لیکن اپنے اصولوں اور مشن پر سمجھوتہ نہیں کیا۔اس موقع پر ضلعی جنرل سیکرٹری یاسراقبال کھارا، نائب امیرمیاں انوارالحق ایڈووکیٹ،صدراسلامک لائرزمومنٹ احمد کھاراایڈووکیٹ،سیکرٹری پبلک ایڈکمیٹی حافظ شاہد ایڈووکیٹ،میاں اعجاز بھی موجود تھے ۔محبوب الزماں نے کہا علی گیلانی آزادی کے علمبردار، نڈر اور بے باک راہنماتھے ، بھارت کے ظلم وجبر کے سامنے ڈٹ جانے کی جو شمع علی گیلانی نے کشمیر کے باسیوں کے دلوں میں جلا دی ہے وہ کبھی نہیں بجھے گی، اسکی روشنی ایک سے دوسرے چراغ میں منتقل اور وادی کو اپنے نور سے مزین کرتی رہے گی۔ علی گیلانی نے اپنی جان کی قربانی دے کر بھارت کے ظلم و جبر کا چہرہ دنیا کو دکھایا، دنیا کی تمام حریت تحریکوں کیلئے انکی جدوجہد رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے ۔اللہ انکی قبر کو روشن اور کشمیریوں کی مدد فرمائے ۔انہوں نے کہا کشمیری کبھی بھارت کے سامنے نہیں جھکیں گے ، کشمیر بھارت کے جبر سے آزاد ہو گا اور پاکستان کا حصہ بنے گا، ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے لیے دھڑکتا ہے ، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے ، کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے جو جلد مکمل ہو گا۔