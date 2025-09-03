صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں سے ملحقہ روڈز سے نکاسی آب کے احکامات

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے تمام تعلیمی اداروں سے ملحقہ روڈز کو پانی سے مکمل کلیئر کرنے کے احکامات جاری کئے ہیں جبکہ آپریشنز افسروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ یونیورسٹیز ، کالجوں ، سکولوں سمیت دیگر تمام تعلیمی اداروں سے ملحقہ روڈز کا وزٹ کریں۔۔۔

 اور ان کو ہر قسم کے پانی سے کلیئر کرنے کے لئے خصوصی اقدامات کریں۔ طلبا و طالبات کو تعلیمی اداروں میں آمدورفت کے دوران کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہئے اسلئے تمام آپریشنز افسر اپنی متعلقہ سب ڈویژنز کے تعلیمی اداروں سے ملحقہ روڈز کو چیک کریں کہ وہاں پر پانی جمع تو نہیں اور اگر ہے تو وہاں پر ڈی واٹرنگ سیٹس یا سکر مشینیں لگا کر پانی کو ختم کیا جائے ۔ ایم ڈی واسا نے کہا اگر مزید بارش ہو تو تمام تعلیمی اداروں سے بارشی پانی کے فوری اخراج کیلئے تمام دستیاب وسائل استعمال کئے جائیں،شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سروسز ڈیلیور کرنا جیح ہے ۔ تمام تعلیمی اداروں سے ملحقہ روڈز کو کلیئر کرنے کیلئے فیلڈ سٹاف مکمل مستعد اور متحرک رہے ، شکایات نہیں آنی چاہئیں۔

 

