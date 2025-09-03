سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی نگرانی میں کمالیہ اور پیر محل کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں، متاثرہ خاندانوں کے لیے ریلیف کیمپ سقائم کیے گئے ہیں۔۔۔
جہاں بنیادی سہولیات کے ساتھ محکمہ صحت کے میڈیکل کیمپ بھی فعال ہیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر فیضان ارشد کے مطابق فلڈ ریلیف کیمپوں میں روزانہ کی بنیاد پر مچھر مار اسپرے کیا جا رہا ہے ، تاکہ ڈینگی اور ملیریا جیسے امراض سے بچاؤ ممکن بنایا جا سکے ، سپرے ٹیمیں ماحول کو صاف اور محفوظ بنانے کے لیے سرگرم ہیں،اب تک محکمہ صحت کی ٹیمیں 1556 متاثرہ افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر چکی ہیں، متاثرین نے بروقت اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا جبکہ محکمہ صحت نے عزم ظاہر کیا ہے کہ یہ سلسلہ صورتحال کے قابو میں آنے تک جاری رہے گا۔