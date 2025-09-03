ڈپٹی کمشنر کاشورکوٹ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ
جھنگ،شورکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر نے شورکوٹ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔
اس موقع پر ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ میڈم شازیہ رحمان، ڈی ایس پی چودھری اکرم، ایس ایچ او واصف نول، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول میاں غضنفر عباس کاٹھیہ، سی او میونسپل کمیٹی سلیم شاہ بخاری، ایس ڈی او محمد عمران اسحاق، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر جاوید اقبال،ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سعید خان، ممبر امن کمیٹی مولانا زاہد انور، ڈاکٹر آفتاب، اور دیگر محکموں کے افسر بھی موجود تھے ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شورکوٹ میں قائم ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرہ افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا بعدازاں انہوں نے دریائے چناب باہو پل پر قائم ریسکیو پوائنٹس سمیت مختلف علاقوں میں انتظامات کا جائزہ لیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام سیلاب متاثرین ہمارے مہمان ہیں، جنہیں تین وقت کا کھانا، رہائش، طبی سہولیات اور جانوروں کے لیے چارہ فراہم کیا جا رہا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ،سول سوسائٹی، انجمن تاجران، این جی اوز اور میڈیا نمائندگان مل کر سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر اﷲ کے حضور بھی جواب دہ ہیں، متاثرین ہمارے بھائی ہیں، ان شائاﷲ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا عوام کے جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے ۔