سوشل سکیورٹی ہسپتال کاسیلاب زدہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )سیلاب زدہ علاقوں میں سوشل سکیورٹی ہسپتال جڑانوالہ کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایاگیا ۔ کمشنرسوشل سکیورٹی ہسپتال پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سید والہ میں سیلاب زدہ علاقوں میں سوشل سکیورٹی ہسپتال جڑانوالہ کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ۔ ایم ایس ڈاکٹر فدا نے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے ہمراہ شرکت کی ۔انہوں نے متاثرین کا طبی معائنہ کیا اور مفت ادویات بھی تقسیم کیں۔اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر فدا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر کی ہدایت پر سیلاب زدگان کی بحالی تک خدمت کے مشن کو جاری رکھے گی۔