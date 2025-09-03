ڈی سی کاسیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،کھانا،راشن تقسیم
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر)ندیم ناصر سیلاب سے متاثرہ دیہاتوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کشتی کے ذریعے مختلف علاقوں میں پہنچے۔
انہوں نے موضع جلی ترہانہ کی اضافی آبادی، بستی سدلوں، بستی بنڈہ 53/5 اور موضع ابو وہنی وال سمیت ماموں کانجن کے دیہات کا دورہ کیا جہاں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات اور انکی دلجوئی کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا سیلاب متاثرین ہمارے بہن بھائی ہیں، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے ، انکی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں میں کھانے اور راشن بیگز تقسیم کیے اور کہا وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سیلاب متاثرین کو دن میں تین وقت کا پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ راشن بیگز کی تقسیم بھی جاری ہے جو فی خاندان ایک ماہ کے لیے کافی ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں مویشیوں کے لیے سائلج، ونڈا اور چارے کے ساتھ ویکسی نیشن کا بھی انتظام کیا گیا ہے ۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں ویٹرنری ڈاکٹرز موجود ہیں جو جانوروں کی دیکھ بھال اور علاج کر رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا ضلعی انتظامیہ سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے اور انکی بحالی تک امدادی سرگرمیاں دن رات جاری رہیں گی۔