کمشنر کا کمالیہ ،پیر محل میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ
فیصل آباد،ٹوبہ ٹیک سنگھ(سٹی رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ڈویژنل کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو، ڈی پی او عبادت نثار اور اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے کمشنر کو سیلابی صورتحال اور حفاظتی اقدامات بارے بریفنگ دی۔کمالیہ اور پیر محل میں دریائے راوی پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب پرمتاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے مل فتیانہ پل سے حفاظتی انتظامات کا معائنہ کیا اور ہڑپہ روڈ کے سیلاب متاثرہ حصے کا بھی دورہ کیا۔بعد ازاں وہ تارا حویلی ریلیف کیمپ پہنچے ، جہاں انہوں نے متاثرین کیلئے انتظامات اور کھانے کی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے محکمہ لائیو سٹاک اور زراعت کی جانب سے مویشیوں کو سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔کمشنر نے کیمپ میں موجود بچوں سے گفتگو کی اور انکی تعلیم بارے دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بچوں میں بسکٹ اور جوس بھی تقسیم کئے ۔ بیمار ضعیف خاتون کا طبی معائنہ بھی انکی موجودگی میں کروایا گیاجبکہ انہوں نے خواتین سے انتظامات بارے بھی دریافت کیا۔ کمشنر نے کہا کلینک آن ویلز کی موجودگی ریلیف کیمپس اور سیلاب متاثرہ علاقوں کے قریب ہر صورت یقینی بنائی جائے تاکہ عوام کو فوری طبی سہولت میسر ہو۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے ، اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ ریلیف کیمپوں میں تمام سہولیات ہر صورت یقینی بنائی جائیں ۔انہوں نے کیمپ میں متاثرین سے ملاقات کی جنہوں نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔