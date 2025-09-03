جنرل ہسپتال سمن آباد میں ادویات ، عملہ غائب ، نارواسلوک ، مریض مایوس لوٹنے لگے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جنرل ہسپتال سمن آباد انتظامی غفلت اور لاپرواہی سے مسائل کا گڑھ بن گیا۔ ہسپتال میں ادویات کی قلت، عملے کا ڈیوٹیوں سے غائب رہنا اور ڈیوٹی پر موجود سٹاف کی جانب سے ناروا رویہ اختیار کرنا معمول بن گیا۔
مفت علاج معالجے کیلئے ہسپتال آنیوالے مریض کئی کئی گھنٹے لمبی قطاروں میں لگ کر انتظار کے بعد ادویات کی بجائے محض ڈاکٹرز کا نسخہ ہاتھ میں تھامے خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہوگئے ۔ محکمہ صحت حکام اور ہسپتال انتظامیہ مسائل حل اور مریضوں کو سہولیات فراہمی کیلئے عملی اقدامات اٹھانے کی بجائے خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ سمن آباد اور ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کو گھر کے قریب طبی سہولیات کیلئے 250 بیڈز پر مشتمل جنرل ہسپتال حکام کی عدم توجہ اور لاپرواہی کا شکار بن گیا۔ ذرائع کے مطابق ہسپتال میں سال سے زائد عرصے سے ادویات کا فقدان ہے ۔ مریضوں کو پہلے پرچی بنوانے اور پھر ڈاکٹر کے کمرے کے باہر باری کا انتظار کرنے کیلئے لمبی لائنوں میں لگ کر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور جب باری آتی ہے تو صرف ڈاکٹر کا نسخہ فراہم کرکے بغیر ادویات کے واپس لوٹا دیا جاتا ہے ۔ مریضوں اور لواحقین سے انتہائی غیر اخلاقی رویہ اپنانے کی شکایات بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ مختلف ڈیوٹیوں خصوصی طور پر نائٹ شفٹ عملے کا غائب رہنا معمول بن گیا ہے ۔ سیریس مریضوں کو ایمرجنسی وارڈز میں بھی عملہ میسر نہیں ہوتا، مریض پریشان رہتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہسپتال میں ادویات اور عملے کی کمی دور کرنے سمیت دیگر سہولیات فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔