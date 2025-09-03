محکمہ ایکسائز دفتر میں سائلین سے بھاری نذرانے وصول
فیصل آباد(عبدالباسط سے )محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دفتر میں مختلف کاموں کے سلسلے میں آنے والے سائلین سے مبینہ طور پر بھاری نذرانے وصول،بے ضابطگیوں کیلئے محکمہ کے افسروں اور ملازمین نے اپنے ساتھ مستقل پرائیویٹ افراد کو رکھ لیا گیا۔
شکایات سامنے آنے کے باوجود بھی حکام اقدامات اٹھانے سے گریزاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فیصل آباد میں تعینات افسروں اور ملازمین کی جانب سے ٹیکس کلیکشن کو مزید بہتر بنانے کی بجائے مبینہ طور پر اپنی جیبوں کو بھرنے کو زیادہ اہمیت دیئے جانے کے انکشافات سامنے آرہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی پراپرٹی ٹیکس برانچ، پروفیشنل ٹیکس برانچ، موٹر وہیکل ٹیکس برانچ سمیت دیگر برانچز میں تعینات افسروں اور ملازمین کی جانب سے مبینہ طور پر اپنے ساتھ پرائیویٹ افراد کو رکھا گیا ہے اور انہیں سرکاری دفاتر میں باقاعدہ ٹیبل کرسی لگا کر بٹھاتے ہوئے انہیں سرکاری ملازمین ظاہر کیا جاتا ہے اور آنے والے سائلین انہیں سرکاری ملازمین سمجھتے ہوئے ان سے مختلف معاملات طے کرتے ہیں اور ڈیلنگ کرتے ہوئے مبینہ طور پر انہیں مختلف امور کی انجام دہی کے لئے بھاری نذرانے بھی ادا کر دیتے ہیں۔ ذرائع سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ محکمہ کے افسروں اور ملازمین کی جانب سے ان پرائیویٹ افراد کے ذریعے مبینہ بے ضابطگیاں کرتے ہوئے بھاری رقوم لی جاتی ہیں اور بعد ازاں ان رقوم کو نیچے سے اوپر تک تمام افسروں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے ۔ جس سے حکام بالا بھی ایسے عناصر کے خلاف کارروائیوں میں غیر سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایسے معاملات سے متعلق حکام کو متعدد بار شکایات کا بھی اندراج کروایا گیا لیکن حکام کارروائیاں کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کئے دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرائیویٹ اور ٹاؤٹ مافیا کیخلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔