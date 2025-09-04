صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرچی پر جوا کرواتا ملزم رنگ ہاتھوں پکڑا گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پرچی پر جوا کرواتا ملزم رنگ ہاتھوں پکڑا گیا ۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ افغان آباد نمبر 1 میں پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کی جہاں ملزم احمد ریاض پرچی پر جوا کروانے میں مگن تھا جسے پولیس نے حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ۔

