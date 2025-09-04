کمشنر کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اہم اجلاس
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر فیصل آباد ڈویژن میں عید میلادالنبیؐ مذہبی جوش و خروش اور شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔
اس سلسلے میں کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ۔ڈویژن کے امن و امان اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر، ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر، سٹی پولیس آفیسر بلال عمر، مختلف مکاتب فکر کے علما، ڈویژنل اور ضلعی امن کمیٹیوں کے ممبران شریک ہوئے ۔ جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ اضلاع کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز جنرل نے ویڈیو لنک پرشرکت کی اورعید میلادالنبی ؐ کے جلوسوں اور اجتماعات کے انتظامات پربریفنگ دی ۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر عید میلادالنبی ؐ کو شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ حضور اکرم ؐ کی ولادت با سعادت خوشی اور رحمت کا دن ہے اس موقع پر امن، بھائی چارے اور رواداری کے فروغ کو یقینی بنانا ہوگا۔کمشنر نے ہدایت کی کہ جلوسوں کے تمام روٹس پر کلینک آن ویلز اور ریسکیو کی سہولیات مہیا کی جائیں، شہریوں کے لئے ٹریفک پلان بارے پیشگی آگاہی دی جائے ، بارش پرنکاسی آب اور دیگر انتظامات کے لئے مشینری تیار رکھی جائے ۔ ڈویژن بھر میں جلوسوں کے راستوں پر سیف سٹی کیمروں کو مکمل فعال رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی۔آرپی او ذیشان اصغر نے کہا عید میلادالنبیؐ کے جلوسوں کو فول پروف سکیورٹی دی جائے گی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لئے جامع حکمت عملی وضع کرلی گئی ہے ۔ نبی کریمؐامن کے داعی ہیں اور اس موقع پر سب کو فروعی اختلافات کو بھلا کر محبت اور بھائی چارے کا پیغام عام کرنا ہوگا۔اجلاس میں علما نے عید میلادالنبیؐ کے پرامن انعقاد کے لئے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔