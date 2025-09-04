صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی کے نامناسب انتظام پر ہوٹل منیجر کو گرفتار کر لیا گیا

  • فیصل آباد
سکیورٹی کے نامناسب انتظام پر ہوٹل منیجر کو گرفتار کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سکیورٹی کا نامناسب انتظام، ہوٹل منیجر کو گرفتار کر لیا گیا ۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ نڑ والا روڈ پر پولیس نے ہوٹل کی سکیورٹی چیک کی جہاں بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے مسافروں کو ٹھہرایا جا رہا تھا پولیس نے ہوٹل کے منیجر سلیم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔

سکیورٹی کا نامناسب انتظام، ہوٹل منیجر کو گرفتار کر لیا گیا ۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ نڑ والا روڈ پر پولیس نے ہوٹل کی سکیورٹی چیک کی جہاں بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے مسافروں کو ٹھہرایا جا رہا تھا پولیس نے ہوٹل کے منیجر سلیم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مظفرآبادمیں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

شہریوں کا پا نی بلوں میں اضافہ کیلئے ہونیوالی عوامی سماعت کا بائیکاٹ

مصباح کھر کی تھائی سفیر سے ملاقات، ISCمیں شرکت کی دعوت

کامسیٹس یونیورسٹی کے سینیٹ اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کا مطالبہ

سی ڈی اے کا اسلام آباد میں مزید 3نئے قبرستان بنانیکا فیصلہ

سی ٹی او راولپنڈی کی جامع ٹریفک پلان تشکیل دینے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن