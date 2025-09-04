سکیورٹی کے نامناسب انتظام پر ہوٹل منیجر کو گرفتار کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سکیورٹی کا نامناسب انتظام، ہوٹل منیجر کو گرفتار کر لیا گیا ۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ نڑ والا روڈ پر پولیس نے ہوٹل کی سکیورٹی چیک کی جہاں بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے مسافروں کو ٹھہرایا جا رہا تھا پولیس نے ہوٹل کے منیجر سلیم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔
