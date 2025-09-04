محکمہ تعلیم: 3ملازمین ناقص کارکردگی ، بدعنوانی پر معطل
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)محکمہ تعلیم فیصل آباد کے تین ملازمین کو ناقص کارکردگی اور بدعنوانی کے الزامات پر معطل کردیا گیا۔ محکمہ تعلیم پنجابنے سخت کارروائی کرتے ہوئے فیصل آباد کے مختلف سکولوں اور۔۔۔
دفاتر میں تعینات تین ملازمین کو فوری طور پر انکے عہدوں سے ہٹا کر لاہور میں محکمہ تعلیم کے سپرد کر دیا ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چک جھمرہ کے جونیئر کلرک ندیم اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول چک جھمرہ کے جونیئر کلرک وقاص کو نااہلی اور بدعنوانی کے الزامات ثابت ہونے پر انکے فرائض سے فارغ کر دیا گیا ۔ اسی طرح سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کے ڈرائیور کاشف کو بھی اسی نوعیت کے الزامات پر خدمات سے سبکدوش کر دیا گیا ۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے تینوں ملازمین کی خدمات اپنے پاس لے کر مزید انکوائری شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے تاکہ حقائق کی روشنی میں حتمی کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔