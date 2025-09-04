ڈائریکٹر لائیوسٹاک فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ ،سہولیات کاجائزہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر ندیم بدر نے ضلع جھنگ کے مختلف فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا جن میں صوفی موڑ، گھرے بان، ہرمَل پورہ، علی آباد (تحصیل و ضلع جھنگ)، سپورٹس کمپلیکس (تحصیل 18 ہزاری) اور موزہ گھرے بان شامل ہیں۔
ان کیمپس میں مویشیوں کے علاج معالجے ، سبز چارے ، ونڈا اور ویکسین کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فیصل آباد ڈویژن میں محکمہ لائیوسٹاک کی ٹیمیں 24 گھنٹے متاثرہ مالکان کو سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا ضلع فیصل آباد میں 12، جھنگ میں 21، چنیوٹ میں 14 اور ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 10 فلڈ ریلیف کیمپس قائم ہیں جہاں عملہ مختلف شفٹوں میں ڈیوٹی انجام دے رہا ہے ۔ مزید برآں موبائل ویٹرنری ڈسپنسریز کے ذریعے دور دراز کے سیلاب زدہ علاقوں میں چارہ، ونڈا اور طبی امداد براہِ راست کسانوں تک پہنچائی جا رہی ہے ۔ڈائریکٹر لائیوسٹاک نے ہدایت کی کہ تمام فیلڈ ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں بروقت ویکسی نیشن، علاج اور خوراک کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری ردِعمل کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔