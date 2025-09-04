الائیڈ ہسپتال ٹو :نجی کمپنی کے گارڈ زکودو ماہ کی تنخواہ نہ ملی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)الائیڈ ہسپتال ٹو میں سکیورٹی پر مامور نجی کمپنی کے سینکڑوں گارڈ دو ماہ کی تنخواہوں سے محروم، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے۔
حکام حکومت کی جانب سے چیکس کی کلیئرنس نہ ہونے کے جواز بنا کر طفل تسلیاں دینے میں مصروف ہیں۔ الائیڈ ہسپتال ٹو کی سکیورٹی پر مامور نجی کمپنی کے دو سو سے زائد گارڈ گزشتہ دو ماہ سے اپنے واجبات کے منتظر ہیں۔ مسلسل مالی مشکلات نے ان کی گھریلو زندگی اجیرن بنا دی ہے ، کئی گارڈز کے گھروں میں راشن ختم ہو چکا ہے اور بچوں کی تعلیمی فیس بھی ادا نہیں کی جا رہی۔ سکیورٹی گارڈز نے بتایا کہ کمپنی انتظامیہ ہر بار حکومتی چیکس کی عدم کلیئرنس کو وجہ بنا کر ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے عملی طور پر انکے مسائل حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جا رہی۔ ملازمین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر تنخواہوں کی ادائیگی میں مزید تاخیر کی گئی تو وہ مجبورا ًہسپتال کی سکیورٹی چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے ، جس سے ادارے میں مریضوں اور عملے کی جان و مال کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب حکام نے اس معاملے پر تاحال کوئی واضح پالیسی بیان جاری نہیں کیا اور نجی کمپنی کے ساتھ ادائیگی کے تنازعے کو طول دیا جا رہا ہے ۔ سکیورٹی گارڈز نے وزیراعلیٰ اور محکمہ صحت حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے کہا ہے کہ تنخواہوں کی فوری ادائیگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انکے گھروں کے چولہے دوبارہ جل سکیں اور ہسپتال کا سکیورٹی نظام متاثر نہ ہو۔