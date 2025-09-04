صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نماز جنازہ کی ادائیگی کے دوران نامعلوم شخص نے شہری کی جیب سے موبائل نکال لیا ۔تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقہ میں عرفان اپنے دوست کی نماز جنازہ ادا کر رہا تھا کہ اس دوران جیب تراش اسکی جیب سے موبائل فون لے کر رفو چکر ہو گیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

