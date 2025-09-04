نماز جنازہ کے دوران شہری کی جیب سے موبائل نکال لیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نماز جنازہ کی ادائیگی کے دوران نامعلوم شخص نے شہری کی جیب سے موبائل نکال لیا ۔تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقہ میں عرفان اپنے دوست کی نماز جنازہ ادا کر رہا تھا کہ اس دوران جیب تراش اسکی جیب سے موبائل فون لے کر رفو چکر ہو گیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔
