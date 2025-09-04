صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمن آباد پولیس کی غفلت پر وارداتیں عام :رانا طہٰ خان

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پی پی 116 رانا طہ ٰخان نے کہاہے کہ مقامی پولیس کی نااہلی اور غفلت سے علاقہ میں چوری، ڈکیتی کی وارداتیں عام ہو چکی ہیں۔

 پولیس نے فوری طور پرایکشن نہ لیا تو جماعت اسلامی کے کارکن علاقہ مکینوں کے ہمراہ تھانہ سمن آباد کے سامنے بھرپور احتجاجی دھرنا دیں گے ۔انہوں نے کہاکہ دن دیہاڑے شہریوں سے موبائل اور موٹرسائیکلیں چھینی جارہی ہیں لیکن پولیس خاموش تماشائی کا کردار اداکررہی ہے اور امن وامان کی بحالی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ۔ کیاملزم سلیمانی ٹوپیاں پہن کر پولیس کی نظروں سے بچ رہے ہیں ؟ عوام کی جان و مال خطرے میں ہے ۔ انہوں نے کہا پولیس کی ناقص کارکردگی نے نا صرف مجرموں کی ہمت بڑھائی ہے بلکہ شہریوں کا پولیس پر اعتماد بھی ختم ہو چکا ہے ۔انہوں نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ڈاکوئوں اور چوروں کی فوری گرفتاریوں کا مطالبہ کیا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر انتظامیہ نے نوٹس نہ لیا تو ہم عوام کے جان و مال کے تحفظ کیلئے شدید احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔

 

