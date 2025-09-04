صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوستی سے انکار پر خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں،مقدمہ درج

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)دوستی سے انکار پر خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقہ قصبہ میں عابدہ پروین نے پولیس کو درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ملزم خلیل اسے عرصہ دراز سے دوستی کے لیے اکسا رہا ہے جس سے مسلسل انکار پر اب ملزم کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

