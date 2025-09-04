مسافر وین پر ریس لگانے والا ڈرائیور دھرلیاگیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مسافر وین پر ریس لگانے والے ڈرائیور کو قانون کی گرفت کا سامنا کرنا پڑ گیا ۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقہ چناب چوک کے قریب وین کا ڈرائیور وسیم دوسری گاڑی کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے ریس لگاتے ہوئے اپنی اور مسافروں کی جان خطرے میں ڈال رہا تھا کہ ٹریفک پولیس نے قابو کر لیا اور مقدمہ درج کروا دیا ۔
