صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسافر وین پر ریس لگانے والا ڈرائیور دھرلیاگیا

  • فیصل آباد
مسافر وین پر ریس لگانے والا ڈرائیور دھرلیاگیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مسافر وین پر ریس لگانے والے ڈرائیور کو قانون کی گرفت کا سامنا کرنا پڑ گیا ۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقہ چناب چوک کے قریب وین کا ڈرائیور وسیم دوسری گاڑی کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے ریس لگاتے ہوئے اپنی اور مسافروں کی جان خطرے میں ڈال رہا تھا کہ ٹریفک پولیس نے قابو کر لیا اور مقدمہ درج کروا دیا ۔

مسافر وین پر ریس لگانے والے ڈرائیور کو قانون کی گرفت کا سامنا کرنا پڑ گیا ۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقہ چناب چوک کے قریب وین کا ڈرائیور وسیم دوسری گاڑی کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے ریس لگاتے ہوئے اپنی اور مسافروں کی جان خطرے میں ڈال رہا تھا کہ ٹریفک پولیس نے قابو کر لیا اور مقدمہ درج کروا دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن