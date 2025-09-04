ستھرا پنجاب کے ورکر زریلیف آپریشنز میں شریک:رؤف احمد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹیو آفیسر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رؤف احمد نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب کے ورکر ز متاثرہ اضلاع میں جاری سیلابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔
چنیوٹ، جھنگ، بھوانہ، لالیاں، تاندلیانوالہ، کمالیہ اور پیر محل کے علاقوں میں انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے ریلیف کیمپس پر بہترین صفائی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔تمام ریلیف کیمپس پر ویسٹ کنٹینرز رکھوائے گئے ہیں عملہ دن رات شفٹوں میںمتاثرین سیلاب کو محفوظ مقامات تک منتقل کرنے کیلئے ستھرا پنجاب کی مشینری کو بھی بروئے کار لایا جا رہا ہے ۔