دومنشیات فروش گرفتار، 6لٹر شراب، ایک کلوچرس برآمد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شراب کی سپلائی لے جاتا ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ نشاط سینما چوک میں اے ایس ائی عظمت نے مشکوک شخص کو روک کر تلاشی لی۔۔۔
جس سے 6 لٹر شراب برآمد ہوئی جو ملزم سپلائی دینے لے جا رہا تھا پولیس نے خلیل نامی شراب فروش کو حراست میں لے لیا۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقہ لکڑ منڈی چوک میں پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مشکوک شخص کو روکا جسکی تلاشی لینے پر ایک کلو سے زائد چرس آمد ہوئی پولیس نے ملزم منور کو گرفتارکرلیا۔ملزموں کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔