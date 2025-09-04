پی ٹی آئی رہنمائوں کی سیلاب متاثرین سے ملاقاتیں،مسائل سنے
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تحریک انصاف کے ضلعی صدر میاں عبدالباسط ایڈووکیٹ اور ضلعی جنرل سیکرٹری رائے الیاس نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ دریائے راوی کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
انہوں نے متاثرین سے ملاقاتیں کیں، انکے مسائل سنے اور بھرپور اظہارِ ہمدردی کیا۔ عبدالباسط ایڈووکیٹ نے کہا تحریک انصاف مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے ، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔رائے الیاس اور دیگر عہدیداروں نے بھی سیلاب متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ عوام کی خدمت ہی ان کی سیاست کا اصل مقصد ہے ۔