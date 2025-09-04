آن لائن فراڈ ،سرمایہ کاری کے نام پر لاکھوں بٹور لیے
چناب نگر(نامہ نگار)آن لائن فراڈ کا ایک سکینڈل سامنے آگیا، جعلی موبائل ایپ نے شہریوں سے سرمایہ کاری کے نام پر لاکھوں روپے بٹور لیے اور غائب ہو گئی۔۔۔
ذرائع کے مطابق کوء ایپ کے منتظمین نے سوشل میڈیا پر پرکشش اشتہارات چلا کر معصوم شہریوں کو لالچ دیا کہ وہ سرمایہ لگائیں اور دنوں میں منافع حاصل کریں، درجنوں افراد نے اپنی جمع پونجی حتیٰ کہ کچھ شہریوں نے قیمتی اشیا بیچ کر بھی رقم جمع کی اور ایپ میں لگا دی تاہم چند روز بعد ایپ اچانک بند ہو گئی اور منتظمین تتر بتر ہو گئے ،متاثرہ شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ ایپ چلانے والے فراڈیوں نے منظم نیٹ ورک کے ذریعے اعتماد حاصل کیا اور پھر سب کچھ لوٹ کر فرار ہو گئے ، عوام نے حکومت اور سائبر کرائم ونگ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔