صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن فراڈ ،سرمایہ کاری کے نام پر لاکھوں بٹور لیے

  • فیصل آباد
آن لائن فراڈ ،سرمایہ کاری کے نام پر لاکھوں بٹور لیے

چناب نگر(نامہ نگار)آن لائن فراڈ کا ایک سکینڈل سامنے آگیا، جعلی موبائل ایپ نے شہریوں سے سرمایہ کاری کے نام پر لاکھوں روپے بٹور لیے اور غائب ہو گئی۔۔۔

ذرائع کے مطابق کوء ایپ کے منتظمین نے سوشل میڈیا پر پرکشش اشتہارات چلا کر معصوم شہریوں کو لالچ دیا کہ وہ سرمایہ لگائیں اور دنوں میں منافع حاصل کریں، درجنوں افراد نے اپنی جمع پونجی حتیٰ کہ کچھ شہریوں نے قیمتی اشیا بیچ کر بھی رقم جمع کی اور ایپ میں لگا دی تاہم چند روز بعد ایپ اچانک بند ہو گئی اور منتظمین تتر بتر ہو گئے ،متاثرہ شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ ایپ چلانے والے فراڈیوں نے منظم نیٹ ورک کے ذریعے اعتماد حاصل کیا اور پھر سب کچھ لوٹ کر فرار ہو گئے ، عوام نے حکومت اور سائبر کرائم ونگ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

نعتیہ محفلیں دلوں کو نور سے بھرتی ہیں ،گورنر سندھ

منعم ظفر کی قیادت میں وفد کی ڈی جی نادرا سے ملاقات

اے ڈی بی کی ریڈلائن منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی

جامعہ کراچی کی زمین پرقبضہ نہیں ہونے دیں گے ،امین الحق

پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن