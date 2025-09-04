اوباش نے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ،تشدد،شدیدزخمی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)اوباش شخص نے کمسن بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ۔تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقہ قصبہ میں زین العابدین کا کمسن بھائی گلی میں کھیل رہا تھا کہ اس دوران ملزم علی حسن نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسے قابو کر لیا۔۔۔
اور مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد تشدد کر کے شدید زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔دریں اثنا بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔تھانہ گڑھ کے علاقہ 540 گ ب میں ریاست کی بھتیجی گلی میں کھیل رہی تھی کہ اس دوران ملزم اسے چیز دلانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا اور ویران مقام پر لے جا کر زیادتی کی کوشش کرنے لگا بچی کے شور مچانے پر ملزم اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔