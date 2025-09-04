صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی تلخ کلامی پر چھریوں کے وار سے دو بھائیوں کو زخمی کر دیا

  • فیصل آباد
معمولی تلخ کلامی پر چھریوں کے وار سے دو بھائیوں کو زخمی کر دیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)معمولی تلخ کلامی پر چھریوں کے وار سے دو بھائیوں کو زخمی کر دیا گیا۔ تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقہ 210 ر ب میں ابرار نامی شخص کا حیدر کے ساتھ معمولی بات پر جھگڑا ہوا۔۔۔

 جس پر ملزم حیدر نے اپنے دیگر پانچ ساتھیوں کو موقع پر بلا لیا ملزموں نے ابرار کو اسکے بھائی سمیت قابو کرنے کے بعد چھریوں اور ٹوکے کے وار سے لہولہان کر دیا اہل علاقہ کے جمع ہونے پر ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

