سمندری میں سرکاری نرخنامہ مذاق بن کر رہ گیا
سمندری (نمائندہ دنیا)سمندری میں سرکاری نرخنامہ مذاق بن کر رہ گیادکانداروں کی من مانیاں عروج پر ہیں ،عوام ا کو اشیائے ضروریہ کی خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔سرکاری ریٹ لسٹ پر عملدرآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔
سبزیاں ، پھل، گوشت، انڈے ، دالیں ، چینی، گھی حتیٰ کہ نان اور روٹی تک سرکاری نرخوں کے مطابق فروخت نہیں ہو ر ہیں ۔شہریوں نے شکایت کی کہ اشیائے خوردو نوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ انتظامیہ ٹھنڈے کمروں تک محدود ہے اور مارکیٹوں کی چیکنگ تک گوارہ نہیں کرتی مہنگائی کی چکی میں پسے عوام نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تا کہ اشیائے ضرور ی مناسب نرخوں پر دستیاب ہو سکیں۔