اراضی تنازع ،مسلح افراد نے میاں بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)اراضی کے تنازع پر مسلح افراد نے میاں بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ 221 چک میں اظہر اپنے گھر پر موجود تھا کہ اس دوران 9 مسلح افراد نے دھاوا بول دیا۔۔۔
اور اسے ڈنڈوں کی مدد سے تشدد کا نشانہ بنانے لگے اسکی اہلیہ سونیا بی بی نے بچانے کی کوشش کی تو ملزموں نے اسے بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور بعد ازاں کپڑے پھاڑ کر نیم برہنہ کر دیا ملزموں نے اظہرکی اراضی پر بھی مبینہ طور پر قبضہ کر لیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعہ کی تفتیش شروع کر دی ۔