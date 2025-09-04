عاقب رزاق تھانہ ماموں کانجن میں انویسٹی گیشن انچارج تعینات
ماموں کانجن(نمائندہ دنیا )سی پی او فیصل آباد نے ایس ائی عاقب رزاق کو تھانہ ماموں کانجن میں انویسٹی گیشن انچارج تعینات کردیا یہ انکی دوسری انویسٹی گیشن انچارج شپ ہے اس سے قبل وہ پانچ ماہ تک تھانہ روشن والا میں انچارج انویسٹی گیشن تعینات رہ چکے ہیں۔
