عوام مہنگائی کامقابلہ بڑی مشکل سے کررہے ،اعجاز چو دھری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اعجاز چو دھری نے کہا ہے کہ سیلابی تباہ کاریوں سے متاثر عوام موجودہ کمر توڑ مہنگائی کامقابلہ بڑی تنگدستی سے کر رہے ہیں۔۔۔
منافع خور مافیا دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں سبزیاں اور پھلوں کی قیمتیں بھی کئی گنا مہنگی کر دی گئی ہے صوبائی حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ محض کاغذی کاروائی تک محدود ہے ضلعی انتظامیہ خدا کے لئے غریب عوام پر رحم کرے حالات کی ستائی عوام پر مہنگائی کے تاپر توڑ حملوں سے بچایا جائے ضلعی انتظامیہ کے بارہادعوے ریت کی دیوار ثابت ہورہے ہیں پھل و سبزی فروش اور گلی محلوں کے دکان دار کھلے عام اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں کو ئی پوچھنے والا نہیں ۔اگر حکمرانوں نے موجودہ سیلاب سے بھی کچھ سبق نہ سیکھا تو آنے والے وقت میں قوم کو اس سے بھی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنے پڑے گاہمارے ملک کا بیشتر حصہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے اور سیلابی تباہ کاریوں سے عوام کی کثیر تعداد مسائل کا شکار ہے ، ہماری اخلاقی، مذہبی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی دل کھول کر مدد کی جائے اور سیلاب متاثرہ خاندانوں میں خشک راشن ادویات اور دیگر ضروری سامان بھجوایا جائے ۔ حکومت کو قدرتی آفات خصوصا سیلاب سے بچاؤ کیلئے سنجیدہ اقدامات اٹھانا ہونگے ،مستقبل میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے ۔