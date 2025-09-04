صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجررہنمائوں کاسیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،سامان تقسیم

  • فیصل آباد
تاجررہنمائوں کاسیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،سامان تقسیم

کمالیہ،جکھڑ(نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر )صدر کمالیہ تاجر اتحاد چوہدری طارق حسن رحمانی ، صدر اوورسیز ونگ شبیر منہاس راجپوت، سیکرٹری انفارمیشن عاصم رحمت، ایڈیشنل سیکرٹری ملک اجمل۔۔۔

 فنانس سیکرٹری طیب خان، حاجی ناصر سبزی منڈی والے ، رانا آصف جاوید منج، رانا صفدر ٹیپو، رانا اکرم اور آفتاب حسین سٹھو نے سیلاب سے متاثرہ چکوک 731 گ ب ، 732 گ ب ، 733 گ ب ، 736 گ ب ، 737 گ ب اور 739 گ ب کا دورہ کیا ۔ اس دوران انہوں نے متاثرین کی داد رسی کی اور بوتلیں، دودھ اور بسکٹ وغیرہ تقسیم کیے ۔ بہت سے لوگ ابھی بھی سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں جنہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کیلئے انتظامیہ اور فوج کے ساتھ کمالیہ تاجر اتحاد کے رضا کار بھی حصہ لے رہے ہیں۔

 

