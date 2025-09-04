میلاد النبیؐ کے :انجمن عاشقان مصطفے ٰ ؐ کی مشعل بردار ریلی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )انجمن عاشقان مصطفے ٰ ؐ عثمانیہ پارک جڑانوالہ کے زیر اہتمام عید میلاد النبیؐ کے سلسلہ میں مشعل بردار ریلی کا انعقاد ، فضا ء درود و سلام سے منور، ریلی جامع مسجد عثمانیہ سے شروع ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی۔۔۔
جامع ہذا پر ہی اختتام پذیر ہوئی۔ حضور خاتم النبیینؐ کی 1500ویں جشن ولادت باسعادت کے سلسلہ میں گزشتہ روزبعد نماز مغرب مشعل بردار ریلی کازیر صدارت مفتی شہبازحسین چشتی ، امیر جماعت اہلسنت مفتی اصغر نور ی وزیر قیادت مولانا محمد بوٹا زاہد، مدرس و امام مسجد فرحان زاہد، طارق محمود، حاجی لالہ نزاکت ، فیض الحسن صابا، حاجی ناصر ، اہلیان محلہ و انتظامیہ جامع مسجد عثمانیہ انعقاد کیا گیا۔ ریلی سے قاری عمران رضا اسد نے خطاب کرتے کہا کہ سرکار دو عالم ؐکے تشریف لانے سے کائنات میں روشنیاں آگئیں اندھیرے چھٹ گئے ، ظلم و ستم کا بازار بند ہوا۔ عدل و انصاف اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ آج بھی آپؐ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کرمعاشرے میں سکون بحال ہو سکتا ہے ۔حکومت اورعوام اسوہ رسول ؐ کو عملی طور پر اپنا لیں تو ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے ۔ہر طرح کا فساد لڑائی جھگڑے ختم اورمحبتوں کی فضا قائم ہو جائے گی۔ ریلی کے اختتام پر صدر حاجی لالہ نزاکت و برادران کی طرف مصطفائی لنگر کاوسیع اہتمام کیا گیا۔