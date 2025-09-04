صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی سے جنوبی افریقی وفدکی کرکٹ ٹیم سکیورٹی پر ملاقات

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر)ندیم ناصر اور سٹی پولیس آفیسر بلال عمر نے جنوبی افریقہ سے آئے وفد سے ملاقات کی جس میں جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمدپر سکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وفد کے ہمراہ پی سی بی کے نمائندے بھی موجود تھے۔

 ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے کہا کہ فیصل آباد ملک کا بڑا صنعتی اور پرامن شہر ہے جہاں غیر ملکی شہری مکمل آزادی کے ساتھ آمد و رفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ فیصل آباد میں آنے والی کرکٹ ٹیموں کو ہر سطح پر فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل اور سٹیڈیم تک غیر ملکی ٹیموں کے لئے خصوصی انتظامات کئے جائینگے ۔ فیصل آباد کے شہری انٹرنیشنل کرکٹ کے بے حد منتظر اور پرجوش ہیں اور چیلنجز کے باوجود یہ ایونٹ کامیابی سے ہوگا۔چیمپئنز کپ بھی فیصل آباد میں معیاری سکیورٹی کے ساتھ کامیابی سے منعقد کیا گیا ۔سی پی او بلال عمر نے بتایا کہ سیف سٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں اور شہر بھر میں کیمروں کے ذریعے مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔ ضرورت پڑنے پر مزید کیمرے بھی نصب کئے جائیں گے تاکہ غیر ملکی مہمانوں اور شہریوں کو پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ انٹرنیشنل ایونٹ شہریوں کے لئے بہترین تفریحی سہولیات لے کر آئے گا۔ اجلاس کے بعد جنوبی افریقہ کے وفد کو فیصل آباد سیف سٹی کا دورہ بھی کروایا گیا جہاں انہیں سکیورٹی نظام اور جدید مانیٹرنگ سہولیات سے آگاہی دی گئی۔

 

