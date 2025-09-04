احتجاج کی کال پررجسٹریشن کیلئے سروے ٹیمیں تشکیل
پینسرہ(نمائندہ دنیا )جھنگ روڈ فیصل آباد کے صنعتی علاقوں خصوصاً لکڑ منڈی سے لے کر ڈنڈے وال تک، ٹیکسٹائل، پاور لومز، سپنگ، ہوزری، گارمنٹس اور سائزنگ انڈسٹری کے ہزاروں مزدور ابتک سوشل سکیورٹی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔
مزدوروں کو سوشل سکیورٹی کارڈ جاری نہ کیے جانے اور انکی رجسٹرین نہ ہونے پر لیبر، ڈیپارٹمنٹ کو اس حوالے سے باقاعدہ درخواست جمع کروائی گئی۔ڈائریکٹر سوشل سکیورٹی ویسٹ فیصل آباد میاں ندیم اکبر نے لیبر قومی موومنٹ کی طرف سے احتجاج کی کال پر فوری ایکشن لیتے ہوئے جھنگ روڈ پر رجسٹریشن کے لیے سروے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ اُنکا کہنا تھا کہ سوشل سکیورٹی کارڈ ہر مزدور کا بنیادی حق ہے ، اور ان صنعتوں کے ڈیفالٹر مالکان کے خلاف جلد قانونی کارروائی کی جائے گی۔اس موقع پر بابا لطیف انصاری چیئرمین لیبر قومی موومنٹ، رب نواز وٹو مرکزی صدر، پروین لطیف انصاری پیرا لیگل، آمنہ رزاق فیلڈ کوآرڈینیٹر اور مزدور رہنما رانا ریاض، رانا ناظم اقبال، رانا عظیم، رانا فخر بھی موجود تھے ۔لیبر رہنمائوں نے ندیم اکبر کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ اگر اس سروے کو سنجیدگی سے مکمل کیا گیا تو ہزاروں مزدوروں کو قانونی حق مل سکے گاجو طویل عرصے سے ان سے چھینا جا رہاتھا ۔