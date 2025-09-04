صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتجاج کی کال پررجسٹریشن کیلئے سروے ٹیمیں تشکیل

  • فیصل آباد
احتجاج کی کال پررجسٹریشن کیلئے سروے ٹیمیں تشکیل

پینسرہ(نمائندہ دنیا )جھنگ روڈ فیصل آباد کے صنعتی علاقوں خصوصاً لکڑ منڈی سے لے کر ڈنڈے وال تک، ٹیکسٹائل، پاور لومز، سپنگ، ہوزری، گارمنٹس اور سائزنگ انڈسٹری کے ہزاروں مزدور ابتک سوشل سکیورٹی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔

 مزدوروں کو سوشل سکیورٹی کارڈ جاری نہ کیے جانے اور انکی رجسٹرین نہ ہونے پر لیبر، ڈیپارٹمنٹ کو اس حوالے سے باقاعدہ درخواست جمع کروائی گئی۔ڈائریکٹر سوشل سکیورٹی ویسٹ فیصل آباد میاں ندیم اکبر نے لیبر قومی موومنٹ کی طرف سے احتجاج کی کال پر فوری ایکشن لیتے ہوئے جھنگ روڈ پر رجسٹریشن کے لیے سروے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ اُنکا کہنا تھا کہ سوشل سکیورٹی کارڈ ہر مزدور کا بنیادی حق ہے ، اور ان صنعتوں کے ڈیفالٹر مالکان کے خلاف جلد قانونی کارروائی کی جائے گی۔اس موقع پر بابا لطیف انصاری چیئرمین لیبر قومی موومنٹ، رب نواز وٹو مرکزی صدر، پروین لطیف انصاری پیرا لیگل، آمنہ رزاق فیلڈ کوآرڈینیٹر اور مزدور رہنما رانا ریاض، رانا ناظم اقبال، رانا عظیم، رانا فخر بھی موجود تھے ۔لیبر رہنمائوں نے ندیم اکبر کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ اگر اس سروے کو سنجیدگی سے مکمل کیا گیا تو ہزاروں مزدوروں کو قانونی حق مل سکے گاجو طویل عرصے سے ان سے چھینا جا رہاتھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ کا درخواست گزار پر20ہزار جرمانہ

نعتیہ محفلیں دلوں کو نور سے بھرتی ہیں ،گورنر سندھ

منعم ظفر کی قیادت میں وفد کی ڈی جی نادرا سے ملاقات

اے ڈی بی کی ریڈلائن منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی

جامعہ کراچی کی زمین پرقبضہ نہیں ہونے دیں گے ،امین الحق

پولیس مقابلوں میں 6ڈاکو گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن