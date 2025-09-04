صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزیاں ،پھل مہنگے ،غریب طبقہ دو وقت کی روٹی کیلئے پریشان

  • فیصل آباد
سبزیاں ،پھل مہنگے ،غریب طبقہ دو وقت کی روٹی کیلئے پریشان

کمالیہ،جکھڑ(نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر )شہر اور گردونواح میں سبزیاں ، گوشت اور پھل مہنگے ہوگئے ۔ غریب طبقہ دو وقت کی روٹی کیلئے بھی پریشان ہوگیا۔ برائلر کی قیمت 700 روپے سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ موسمی سبزیوں کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔۔۔

دوکاندار حضرات کا اس بارے میں کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب کے باعث چیچہ وطنی ، ساہیوال ، عبد الحکیم سمیت دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے جسکے باعث سبزیوں اور پھلوں کی قلت کا سامنا ہے اور اسی قلت پرقیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جیسے ہی یہ رابطہ بحال ہو گا تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی ہو گی جبکہ برائلر کا گوشت فروخت کرنے والے دکانداروں کا کہنا تھا کہ گرمی کے موسم کے اختتام اور سیلابی صورتحال پربرائلر کی قیمت میں اضافہ ہوا ،سیلاب کے اثرات ختم ہونگے تو برائلر کی قیمت میں بھی کمی ہو گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن