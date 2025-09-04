سبزیاں ،پھل مہنگے ،غریب طبقہ دو وقت کی روٹی کیلئے پریشان
کمالیہ،جکھڑ(نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر )شہر اور گردونواح میں سبزیاں ، گوشت اور پھل مہنگے ہوگئے ۔ غریب طبقہ دو وقت کی روٹی کیلئے بھی پریشان ہوگیا۔ برائلر کی قیمت 700 روپے سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ موسمی سبزیوں کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔۔۔
دوکاندار حضرات کا اس بارے میں کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب کے باعث چیچہ وطنی ، ساہیوال ، عبد الحکیم سمیت دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے جسکے باعث سبزیوں اور پھلوں کی قلت کا سامنا ہے اور اسی قلت پرقیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جیسے ہی یہ رابطہ بحال ہو گا تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی ہو گی جبکہ برائلر کا گوشت فروخت کرنے والے دکانداروں کا کہنا تھا کہ گرمی کے موسم کے اختتام اور سیلابی صورتحال پربرائلر کی قیمت میں اضافہ ہوا ،سیلاب کے اثرات ختم ہونگے تو برائلر کی قیمت میں بھی کمی ہو گی ۔