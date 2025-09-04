ڈجکوٹ :چینی بلیک میں فروخت کرنیکی کوشش ناکام
تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا )حساس ادارے کی بروقت نشاندہی پر ڈجکوٹ میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے شوگر ملز کنجوانی سے تاندلیانوالہ کے لیے جاری کی گئی سبسڈائزڈ چینی کے 240 بیگ برآمد کر لیے گئے۔۔۔
یہ چینی تاندلیانوالہ کے معروف ڈیلر کی ملکیت تھی جو عوام کے لیے کم نرخوں پر فراہم کی گئی تھی تاہم مذکورہ ڈیلر نے ذاتی مفاد کی خاطر یہ بیگ ڈجکوٹ منتقل کیے اور وہاں مہنگے داموں بلیک میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ذرائع کے مطابق ڈیلر کی اس حرکت سے تاندلیانوالہ میں چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرکے عوام میں حکومت پنجاب کی کارکردگی کو متاثر کرنے کی سازش کی جا رہی تھی۔ شہریوں نے حساس ادارے سپیشل برانچ کی بروقت کارروائی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ ڈیلر کیخلاف بلا امتیاز سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں بھی مذکورہ ڈیلر کی جانب سے کمالیہ اور سمندری میں بلیک میں چینی فروخت کرنے کی کوشش کی گئی جسے وہاں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے ناکام بنایا، جرمانہ عائد کیا اور ضبط شدہ چینی سرکاری نرخوں پر شہریوں میں تقسیم کی۔شہریوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ چینی بلیک میں فروخت کرنے والے مافیاز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے ، بھاری جرمانے عائد کیے جائیں اور ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے ۔