دو افراد نے خاتون کو راستہ روک کر تشدد کانشانہ بناڈالا
گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)دو افراد نے خاتون کو راستہ روک کر تشدد کانشانہ بنادیا۔ چک نمبر311ج ب کی ثمینہ بی بی زوجہ بابر محمودگھر سے باہر جارہی تھی جس کو بلال وغیرہ دوافراد نے زبردستی راستہ روک کرتشددکا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔۔۔
اورخاتون کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے اور اسکے کپڑے پھاڑدئیے۔ شور واویلہ پر بعض افراد موقع پر آگئے جنہوں نے ملزموں سے منت سماجت کر کے اسکی جان چھڑائی ۔ ملزم موقع سے فرارہو گئے ۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔